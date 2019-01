Borsa: Europa positiva, Milano +0,49%

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Passo positivo per le Borse europee con l'indice d'area Stoxx 600 che guadagna lo 0,8% con Francoforte in evidenza (+1,25%) nonostante il netto calo a gennaio dell'indice Ifo che misura la fiducia delle imprese tedesche. Come le Piazze asiatiche lo slancio arriva dai tecnologici con il mercato che guarda con ottimismo alle prossime trimestrali. "Sono ragionevolmente positivo" e "non penso che abbiamo un'imminente recessione", sottolinea a Bloomberg Axel Merk, Chief investment Officer di Merk Investment a San Francisco. Tra le altre Borse Parigi guadagna lo 0,67%, Londra un più cauto 0,23% mentre Milano dimezza il rialzo dei primi scambi ad un +0,49% con il Ftse Mib a 19.661 punti. Si confermano gli acquisti su Stm (+2,14%) , Buzzi (+2,41%) , Saipem (+2,27%) e fuori dal paniere principale su Mediaset (+3,8%) sulle ipotesi che sia più vicino un polo 'europeo' con ProsiebenSat1. Mentre le vendite appesantiscono A2a, già tagliata a 'neutral' da MainFirst. Lo spread tra btp bund sfiora i 249 punti base.