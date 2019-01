Borsa: Asia spinta da tecnologici

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Borse di Asia e Pacifico in rialzo con Tokyo (+0,97%) in evidenza con i tecnologici mentre gli investitori aspettano una serie di trimestrali la prossima settimana. Buon passo anche per Hong Kong (+1,37%) e Seul (+1,52%). Si muovono invece in maniera più cauta Shanghai (+0,39%) e Shenzhen (-0,18%). Sul fronte valutario euro in rialzo in avvio di giornata con la moneta unica a 1,1322 dollari 124,34 nei confronti dello yen.

La crisi venezuelana spinge poi i prezzi del petrolio. Il Wti sale a 53,80 dollari e il Brent a 61,71 dollari al barile.

Stabile in avvio lo spread tra btp e bund a 247 punti base. I futures sull'Europa sono in positivo. Tra gli appuntamenti macro di rilievo attesi i prezzi alla produzione in Spagna e l'indice Ifo tedesco. Dagli Stati Uniti nel primo pomeriggio in calendario gli ordini di beni durevoli e le vendite di case nuove.