Bce: tweet ironici delle banche centrali

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Una insolita autoironia ha pervaso gli account ufficiali twitter, solitamente dal linguaggio tecnico e compassato,della Bce e di alcune banche centrali dell'Eurosistema. I gestori social dell'Eurotower hanno voluto così elencare nell'hashtag #greatestHits i loro 'mantra comunicativi' come se fossero i titoli delle loro canzoni di maggior successo: "Non sappiamo molto di cricket", "la cravatta di Draghi non è un messaggio di politica monetaria" e il single "manteniamo i prezzi stabili sin dal 1999". Il 'guanto di sfida' è stato raccolto dal 'falco' e compassato istituto centrale Bundesbank con: "Sì, l'oro è davvero nelle nostre casseforti", "No, non siamo noi la Deutsche Bahn" (le Ferrovie tedesce ndr) e "No, non siamo autorizzati a portare a casa le banconote ordinate.". E' arrivato poi il turno del Banco de Espana con "il Casermone di Cibeles" (così è chiamato l'imponente edificio a vicino la fontana dedicata alla dea Cibele)