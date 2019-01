Ragioneria dà via libera al decretone. Con quota 100 290.000 uscite in più

Il 'decretone' è stato approvato dalla Ragioneria generale dello stato, e per quanto riguarda i tempi "ci sono stati affinamenti nel testo ma nel merito, non riguardano problemi di ragioneria". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Non ci sono blocchi nel decretone. Né da parte della ragioneria né per quanto riguarda la bollinatura. Fino all'ultimo si è cercato di affinare il testo e le misure, sono abbastanza complesse".



Con quota 100 e il blocco dell'età per la pensione anticipata nel 2019 andranno in pensione 290.000 persone in più. E' il calcolo presentato nella relazione tecnica che accompagna il decretone. Nel dettaglio si prevede l'uscita di 102.000 dipendenti privati e di 100.000 lavoratori pubblici in più. Quota 100 e le altre misure, compreso il cumulo di più gestioni, consentirà anche il pensionamento anticipato di 88.000 lavoratori autonomi.



L'impresa che assume il beneficiario del reddito di cittadinanza con un contratto a tempo pieno e indeterminato nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio hanno un incentivo sotto forma di esonero contributivo pari alla differenza tra i 18 mesi e quelli già usufruiti. Il contributo non può essere inferiore a cinque mesi con un massimale di 780 euro e "nei limiti della contribuzione Inps riferita al lavoratore assunto per le mensilità incentivate". Lo si legge nella Relazione tecnica al decreto sul Reddito di cittadinanza.