Moscovici,se Pil peggiora valutiamo

"Non posso prevedere" quale sarà la nuova previsione di crescita 2019 della COmmissione europea per l'Italia, ma "di solito le nostre stime non sono molto diverse da quelle delle altre istituzioni internazionali, e dovremo valutare le conseguenze nel caso di peggioramento". Lo ha detto il Commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici in un'intervista al Tg5. Le stime Ue d'autunno davano un +1,2% di crescita italiana 2019, il doppio rispetto alle nuove stime di Fmi e Bankitalia (0,6%). Un peggioramento così netto ha fatto parlare di manovra correttiva. Immediata arriva la replica del ministro dell'Economia, GIovanni Tria. "Escludo - afferma il responsabile dei conti pubblcii - una manovra correttiva legata al rallentamento della crescita. Il nostro obiettivo concordato con l'Ue è sul deficit strutturale, che non tiene conto dell'andamento dell'economia".