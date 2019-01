Con quota 100 290.000 uscite in più

Con quota 100 e il blocco dell'età per la pensione anticipata nel 2019 andranno in pensione 290.000 persone in più. E' il calcolo presentato nella relazione tecnica che accompagna il decretone. Nel dettaglio si prevede l'uscita di 102.000 dipendenti privati e di 100.000 lavoratori pubblici in più. Quota 100 e le altre misure, compreso il cumulo di più gestioni, consentirà anche il pensionamento anticipato di 88.000 lavoratori autonomi.