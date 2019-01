Carige: Consob, dl favorisce risanamento

ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il decreto legge su Carige varato dal governo "favorisce il risanamento della banca" e "interviene a fronteggiare i potenziali fattori critici, prevedendo una 'rete di protezione" che all'occorrenza sarà in grado di aprire canali di approvvigionamento della liquidità e rendere disponibili i mezzi patrimoniali necessari". Lo afferma il presidente vicario di Consob Anna Genovese in audizione alle commissioni finanze riunite di Camera e Senato sul dl Carige. E i bond per 2 miliardi di euro di Carige, garantiti dallo stato a seguito del decreto legge varato dal governo, non richiedono "la pubblicazione di un prospetto" sottoposto alla valutazione di Consob.