Borsa: Milano in parità, risale Tim

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Piazza Affari si porta in parità (Ftse Mib +0,04%) con Tim (+0,6%), che tenta il rimbalzo dopo una serie di sedute che l'hanno fatta sprofondare su nuovi minimi storici dopo le previsioni sul 2019, la bocciatura del progetto di scorporo parziale della rete e i dissidi tra Vivendi ed il fondo Elliott per la governance del Gruppo. In rialzo anche le risparmio (+0,67%), così come i bancari Banco Bpm (+0,6%) e Unicredit (+0,17%) dopo il calo dello spread sotto quota 250 punti. Bene Mps (+1,9%), invariata Intesa, il cui A.d Carlo Messina ha categoricamente escluso a Davos un coinvolgimento nella vicenda Carige. Debole Bper (-1,93%), giù Creval (-0,78%), in calo Stm (-1,2%), dopo le stime trimestrali della rivale Asml. Volatile la Juventus (+0,2%), brillante Saipem (+1,46%), spinta dagli analisti di Citi che prevedono "ricavi migliori dei rivali".