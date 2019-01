Borsa: Europa migliora, Milano +0,05%

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Tentano il rimbalzo le principali borse europee sulla scia dei futures Usa in rialzo. Madrid (+0,93%) è in testa seguita da Parigi (+0,25%) e Milano (+0,05%), in calo frazionale invece Francoforte (-0,14%), più debole invece Londra (-0,3%). In arrivo dagli Usa le richieste di mutui e i prezzi delle case, seguiti dall'indice manifatturiero della Fed di Richmond, previsto in miglioramento.

Gli investitori guardano alla Brexit e alle trattative sui dazi tra Usa e Cina, che dovrebbero concludersi la prossima settimana dopo la parentesi del vertice di Davos. Di nuovo in rialzo lo spread tra Btp e Bund, risalito a 253,2 punti, mentre continua a rafforzarsi il dollaro sia sullo yen che sull'euro.

In rialzo il greggio a 53,4 dollari, stabile l'oro a 1.285 dollari l'oncia. Sotto pressione l'inglese Metro Bank (-30%), per problemi di classificazione dei crediti, mentre il tecnologico Asml (-1,85%) sconta le stime trimestrali, che penalizzano anche Stm (-1,24%). Rimbalza Tim (+0,96%) ieri su nuovi minimi.