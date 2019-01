Borsa: Asia contrastata, Tokyo -0,14%

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Seduta contrastata per le principali borse di Asia e Pacifico dopo il flop di Wall Street.

In attesa dei negoziati tra Usa e Cina sui dazi previsti per la settimana prossima, che si annunciano "decisivi" secondo il consulente della casa Bianca Lawrence Kudlow, gli investitori sono stati a guardare, rinviando le loro decisioni. Poco sotto la parità Tokyo (-0,14%), Taiwan (-0,26%), Sidney (-0,26%) ed Hong Kong (-0,04%), ancora aperta insieme a Mumbai (+0,02%), modesto il rialzo di Shanghai (+0,05%). Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street in vista della fiducia delle imprese in Francia e di quella dei consumatori nell'Ue, mentre dagli Usa sono in arrivo le richieste settimanali di mutui, i prezzi delle case e l'indice manifatturiero della Fed di Richmond. Il calo del dollaro sullo yen ha pesato sui titoli dei grandi esportatori giapponesi, a partire da Subaru (-3,44%), Hitachi (-1,74%), Bridgestone (-1,73%) e Toyota (-0,94%).