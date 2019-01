Borsa Milano fiacca con Europa, male Tim

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Inizio di settimana con il freno a mano tirato per Piazza Affari, che ha concluso la seduta in linea con le altre Borse europee mentre Wall Street è rimasta chiusa per festività: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,35% a 19.638 punti, l'Ftse All share in ribasso dello 0,38% a quota 21.566.

A Milano, in particolare, ancora male Tim ai minimi da oltre cinque anni con un calo del 2,6% a 0,47 euro soprattutto sull'onda dell'annunciata revisione delle stime sui conti.

Debole anche Salvatore Ferragamo (-2,3%), con un calo identico per Enel e dell'1,3% per Snam, con questi due ultimi titoli che però hanno staccato la cedola. Fiacche le banche, in aumento di un punto percentuale Ferrari e Atlantia, Mediaset dell'1,7%, con Recordati salita del 2,3% finale e Leonardo del 2,4%.

Tra i titoli principali acquisti sulla Juventus, che resta molto volatile anche dopo l'ingresso nell'Ftse Mib, cresciuta del 5,3% finale a 1,48 euro, ai massimi da settembre.