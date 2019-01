Borsa: Europa in rialzo guarda a Cina

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Seduta all'insegna dell'ottimismo per le Borse europee che proseguono le contrattazioni in stabile rialzo e guadagnano oltre l'1%. Gli investitori sulla crescita dell'economia cinese, in attesa dei dati del Pil previsti per lunedì. In attesa dell'avvio di Wall Street con i future positivi, si guarda ai colloqui tra Cina e Usa sul fronte del commercio internazionale. Non sembra destare preoccupazione la situazione nel Regno Unito sulla vicenda della Brexit. L'euro sul dollaro si attesta a 1,1404 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cresce dell'1,1%. Parigi (+1,4%), Londra (+1,3%), Francoforte (+1,2%) e Madrid (+1,3%). Nel Vecchio continente avanzato le banche, i tecnologici e l'energia. Corrono Commerzanbank (+3,9%), Ing (+3%), Bnp Paribas (+2,4%) e Banco Bilbao (+2,2%).

Gli spiragli sulla vicenda dei dazi spinge il comparto dell'auto (+2,1%) con Daimler (+2,2%), Porsche e Renault (+1,6%), Volkswagen (+1,3%) e Peugeot (+1%).