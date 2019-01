Aspi, Tomasi nuovo a.d., Mari presidente

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il cda di Autostrade per l'Italia ha convocato l'Assemblea degli azionisti per il prossimo 30 gennaio, perché possa esprimersi, tra l'altro, sulla designazione di nuovi consiglieri in sostituzione dell'attuale presidente Fabio Cerchiai e dell'attuale a.d. Giovanni Castellucci (dimissionari) procedendo anche alla nomina del nuovo Presidente. Lo si legge in una nota di Atlantia, il cui board, riunitosi oggi, ha indicato per la carica di presidente Giuliano Mari. Il cda di Aspi che si terrà a seguito dell'assemblea procederà alla nomina dell'a.d., per la cui carica è stato individuato Roberto Tomasi, attuale Direttore Generale della società.