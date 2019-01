Carige:Tria,si auspica soluzione privata

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Il governo auspica una soluzione privata della crisi che consenta il superamento in via definitiva delle attuali difficoltà". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione su Carige alla Camera. La ricapitalizzazione precauzionale è temporanea e l'accostamento alla nazionalizzazione appare improprio", ha poi sottolineato.