Borse Europa in ribasso, Londra -0,4%

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Borse europee in rosso dopo i primi scambi. L'incertezza sull'iter della Brexit si fa sentire, come i timori per i riflessi dell'indagine americana sul colosso cinese Huawei. La Piazza peggiore è sempre Francoforte, che scende dello 0,6%. All'indomani del voto del Parlamento che ha confermato la fiducia al premier Theresa May, Londra cede lo 0,35%. Si conferma in leggero recupero intanto la sterlina (1,287 sul dollaro). Perdite meno rilevanti per Parigi (-0,2%) e Milano (-0,2%), mentre Madrid è piatta.