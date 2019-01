Tav: Toninelli, parleremo con la Lega

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Se l'analisi costi-benefici sulla Tav "sarà negativa, ne parlerò con la Francia, la Commissione Ue e ne parleremo all'interno del Governo, ne parleremo assolutamente con la Lega, senza alcun pregiudizio". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a 'Omnibus' su La7. "Il m5s è sempre stato contro un'opera che è uno spreco di denaro assoluto", ha detto Toninelli, sottolineando che "l'importante per me oggi è gestire bene il portafoglio di denaro pubblico, cosa che prima non è mai stata fatta".

"L'analisi è arrivata. La stiamo analizzando, ci vorranno pochi giorni per dire se è ok, verrà protocollato. Non lo so se negativo, finché non è protocollato, è molto complesso. Gli altri dicevano stupidaggini perché volevano fare le grandi opere per prendere soldi. Il M5s è per smetterla di sprecare soldi pubblici. Nel contratto di Governo si dice ridiscutere l'opera.

Si parte dai numeri".