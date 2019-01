Borse Europa chiudono bene, giù Londra

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - La bocciatura dell'accordo per la Brexit e l'attesa del voto sulla mozione di sfiducia contro il premier Theresa May hanno pesato sulla Borsa di Londra, che ha perso lo 0,47%, l'unica in negativo fra le europee. Il listino migliore è stato quello di Milano, che ha guadagnato l'1,63%, seguito da Madrid (+0,71%), Parigi (+0,51%) e Francoforte (+0,36%).