Borsa: Londra maglia nera, perde lo 0,5%

L'incertezza sulla Brexit e l'attesa del voto del Parlamento sulla sfiducia al premier Theresa May pesano sulla Borsa di Londra, che cede lo 0,4% ed è l'unica in rosso fra quelle europee che si confermano positive.

La sterlina è in salita e viene scambiata a 1,13 euro e a 1,288 dollari anche per l'idea che uno scenario di uscita no-deal sia da ritenere sempre più lontano. Gli altri listini sono spinti anche dall'apertura positiva di Wall Street. Il migliore è quello di Milano, che guadagna l'1,3%, con lo spread in calo a 254 punti. Seguono Parigi, in crescita di mezzo punto percentuale, Francoforte (+0,37%) e Madrid (+0,3%).