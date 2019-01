Borsa: Asia cauta in attesa voto su May

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Borse asiatiche in ordine sparso, con gli investitori che si prendono una pausa dopo che i listini sono risaliti ai massimi da sei settimane, in scia all'attesa di nuove misure di sostegno da parte dei governi, alimentate anche dalla promesse della Cina di un taglio delle tasse su larga scala.

Tokyo ha ceduto lo 0,55%, Shenzhen lo 0,12% mentre Shanghai è rimasta invariata. Lievi rialzi per Sydney (+0,35%) e Seul (+0,43%) mentre Hong Kong avanza dello 0,24% sul finale di seduta. Gli investitori restano cauti alla luce dei molti rischi che minacciano l'economia, dalla Brexit allo shutdown negli Usa, fino alla guerra commerciale.

Oggi in Gran Bretagna la premier Theresa May è attesa al voto di fiducia dopo che il Parlamento ha bocciato la sua bozza di intesa sul divorzio dalla Ue. La sterlina recupera sull'euro (1,1278 a Tokyo, +0,37%), confidando in una proroga dei negoziati e non credendo all'ipotesi di 'no deal'. In rialzo anche i future sull'Europa, con Londra che però resta piatta.