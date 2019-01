Borsa:Europa gira in calo, Jpm delude

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Le Borse in Europa azzerano i guadagni. E' finito l'effetto traino dell'Asia che sul potenziale stimolo della Cina ha chiuso una seduta sui massimi.

Londra resiste sulla parità (+0,04%), Parigi cede lo 0,01%, Francoforte lo 0,12%, Madrid lo 0,24%, Milano lo 0,5 per cento.

Pesano i conti del quarto trimestre annunciati da Jp Morgan sotto le attese. In particolare i ricavi da trading sono stati pari a 1,86 miliardi di dollari (contro una previsione di 2,29 miliardi). Deboli i telefonici (Telefonica -1,1%, Orange -1,3%) e le banche (Banca Bpm -6,8%, Unicredit -3%, Intesa -2%).