Borsa: Europa migliora, Milano +0,05%

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Lieve miglioramento per le principali Borse europee, che girano tutte in positivo dopo l'avvio cauto degli scambi Usa. Londra (+0,36%) e Parigi (+0,3%) sono le migliori seguite da Francoforte (+0,1%), Madrid e Milano (+0,05% entrambe). L'inatteso rallentamento dell'indice manifatturiero di New York, i dati sull'inflazione in linea con le stime e la trimestrale deludente di JpMorgan (-1,4%) non intaccano i listini Usa (Dow Jones +0,5%)e Nasdaq +1,3%), dove salgono Apple (+1,5%) e Microsoft (-1,95%). Le richieste della Bce sugli Npl frena i bancari Ubi (-4,84%), Bper (-4,26%), Banco Bpm (-4%) e Unicredit (-3%), più cauta Intesa (-1,2%). In campo automobilistico salgono Ferrari (+2,18%), spinta dagli analisti di Bernstein, ed Fca (+1,4%), cauta Volkswagen (+0,4%) nel giorno dell'annuncio dell'alleanza con Ford (-1,95%). Scivolone di Iliad (-5,58%), che ha deluso gli analisti di Kepler, sprint della catena di supermercati Jeronimo Martins (+8,8%) dopo i conti in linea con le stime.