Borsa: Europa contrastata, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Borse europee contrastate in vista dell'avvio degli scambi Usa. Londra (+0,07%) e Parigi (+0,13%) sono in lieve rialzo a differenza di Madrid (-0,28%), Francoforte e Milano (-0,18% entrambe), che viaggiano sotto la parità. Contrastati i futures su Wall Street e sul Nasdaq dopo l'inatteso rallentamento dell'indice manifatturiero di New York.

La trimestrale deludente di JpMorgan insieme alle anticipazioni sulle richieste della Bce per gli Npl spinge al ribasso i bancari Ubi (-4,31%), Bper (-4,31%) e Unicredit (-4,27%), mentre Banco Bpm è congelata con un calo teorico del 5%. Segno meno anche per Rbs (-2%) e Commerzbank (-1,85%), più cauta Intesa (-1%). In campo automobilistico salgono Ferrari (+2%), spinta dagli analisti di Bernstein ed Fca (+1,5%). Cauta Volkswagen (+0,6%) nel giorno dell'annuncio dell'alleanza con Ford sui veicoli commerciali, aperta anche ad auto elettriche, autonome e ai servizi per la mobilità.