Ocse: frena crescita eurozona

(ANSA) - PARIGI, 14 GEN - Il superindice dell'Ocse (Ica), che cerca di prevedere con 6-9 mesi di anticipo le tendenze economiche future, continua a segnalare un rallentamento della crescita in gran parte delle grandi economie: è quanto riferito oggi dall'organismo con sede a Parigi. Nel documento, l'Ocse precisa che la contrazione del Pil viene ormai confermata negli Usa e in Germania. Frenata prevista anche in Canada, Regno Unito e nell'insieme della zona euro, "in particolare in Francia e in Italia". Per il Giappone, gli Indicatori compositi avanzati segnalano invece una dinamica di "crescita stabile", come anche in India e nel settore industriale cinese.