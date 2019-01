Borsa:Asia, Tokyo chiusa, Shanghai -0,7%

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Borse orientali a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Tokyo in occasione della Giornata degli Adulti. Segno meno per Shanghai (-0,71%), dopo dati deludenti in dicembre su importazioni ed esportazioni per effetto della guerra dei dazi e Seul (-0,53%), poco mossa Sidney (-0,02%), in rosso Hong Kong (-1,58%) e Mumbai (-0,75%), ancora aperte. Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street, nonostante l'incremento dell'indice tedesco dei prezzi all'ingrosso in dicembre ed in vista della produzione industriale di novembre nell'Eurozona, mentre dagli Usa non sono previsti dai macroeconomici. Gli occhi degli investitori sono puntati sul voto del Parlamento britannico sulla Brexit e sull'intervento del presidente della Bce Mario Draghi al Parlamento europeo, previsti entrambi per domani.