Borsa: Milano prosegue in rialzo

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue in rialzo rispetto all'avvio di seduta. A Piazza Affari avanzano le assicurazioni mentre le banche si mostrano deboli con la vicenda di Carige che tiene ancora banco. Sul fronte dei titoli di stato lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 264 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,89%.

In fondo al listino Ferragamo (-2,9%), con la raccomandazione 'Undeperform' da parte degli analisti di Credit Suisse, e Brembo (-2,6%). In rosso le banche con Ubi (-0,7%), Banca Generali (-0,5%), Intesa e Banco Bpm (-0,1%).

Corrono Saipem (+2,3%) e Pirelli (+1,4%). In positivo il comparto assicurativo dove si mettono in mostra Unipol (+2,7%), Unipolsai (+1,5%) e Generali (+1,2%). In rialzo Tim (+1,2%), dopo il pressing di Vivendi sul cda. Bene Astaldi (+2%), con la conferma del forte interesse da parte di Ihi Corporation.