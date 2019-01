Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che attendono le mosse delle banche centrali. I mercati guardano in modo positivo ai contenuti dei verbali della Bce ed alla posizione del presidente della Fed Jerome Powell il quale si è detto pronto a sospendere gli aumenti dei tassi d'intesse se l'economia statunitense si indebolisce.

L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,22%; in positivo Londra (+0,35%), Francoforte (+0,25%) e Parigi (+0,19%) mentre è piatta Madrid (-0,01%).