Primi 253 Postamat ai piccoli comuni

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Sono 253 i sindaci italiani di piccoli Comuni che nei giorni scorsi hanno ricevuto da Poste la lettera che li informa dell'attivazione di uno sportello automatico, un Postamat, per lo svolgimento di numerosi servizi". Lo rende noto il presidente dell'Uncem (l'associazione, di Comuni, Comunità, Enti montani), Marco Bussone.

Era uno dei dieci impegni presi dall'Ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ai tremila sindaci ai tremila sindaci di piccoli comuni che l'azienda ha riunito a Roma lo scorso 26 novembre.

"Prende dunque forma concretamente il nuovo patto che abbiamo formalizzato con l'azienda", commenta Bussone, sottolineando la soddisfazione "dei sindaci, che è anche di Uncem e Anci impegnate - dice - con Poste in un nuovo virtuoso percorso, diverso dal passato in cui non sempre ci eravamo capiti. Cresce il dialogo che porta benefici".