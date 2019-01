Maltempo: Coldiretti, bufere di neve raddoppiate in un anno

ROMA - Aumento record delle tempeste di neve in Italia nel 2018, più che raddoppiate rispetto all'anno prima, passando da 10 a 22. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla banca dati degli eventi meteo estremi in Europa (Eswd), in relazione all'ultima ondata di freddo e maltempo che sta colpendo in particolare il centro sud dell'Italia con la chiusura delle scuole in molte regioni.



L'eccezionalità degli eventi atmosferici, sottolinea la Coldiretti, è ormai diventata la norma e si manifesta con una più elevata frequenza di sbalzi termici significativi, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo.



Anomalie climatiche che, secondo le stime della Coldiretti, sono costate all'agricoltura italiana oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.



In molte regioni il maltempo ha messo in ginocchio coltivazioni e allevamenti, dove gli animali sono impreparati al grande freddo e si registrano difficoltà anche per le tubature gelate che non riescono a portare l'acqua negli abbeveratoi.