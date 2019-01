Borsa: Europa contrastata, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Si muovono a due velocità le Borse europee con gli indici Usa in territorio negativo, nonostante il calo delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione.

Parigi cede lo 0,5%, Francoforte lo 0,1% mentre Milano (+0,2%), Londra (+0,15%) e Madrid (+0,1%) si muovono in territorio positivo. In Piazza Affari soffre A2a (-4%), oggetto di un declassamento a 'neutral' da parte degli analisti di Intermonte, mentre la Juventus (+3,77%) è in testa al paniere di riferimento dopo un congelamento per eccesso di rialzo, per effetto del riposizionamento dei grandi fondi dopo il recente ingresso tra le blue chips insieme ad Amplifon (-2,49%). Prese di beneficio sugli automobilistici Ferrari (-0,64%), Bmw (-0,6%) e Renault (-0,55%), mentre Fca (+0,41%) gira in positivo dopo aver chiuso il contenzioso negli Usa sulle emissioni di alcuni motori diesel pagando una sanzione ridotta a 305 milioni.