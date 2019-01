Fincantieri male in Borsa dopo Ue su Stx

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Seduta pesante per Fincantieri in Piazza Affari dopo che la Commissione europea ha avviato l'esame dell'acquisizione di Chantiers de l'Atlantique, il nuovo nome di Stx: il titolo del gruppo italiano, sotto le vendite per tutta la giornata, ha chiuso in calo del 4,7% a 0,93 euro.