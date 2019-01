Chiamparino, sulla Tav basta rinvii

(ANSA) - TORINO, 9 GEN - "Il professor Ponti ha annunciato di aver consegnato al governo l'analisi costi-benefici sulla Torino-Lione. A questo punto non c'è più alcuna ragione per differire una decisione: il governo ci faccia sapere in fretta cosa intende fare". Così il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. "Per parte mia - aggiunge il governatore - sabato prossimo parteciperò alla manifestazione torinese Sì Tav per sottolineare la necessità, senza ulteriori indugi, di una decisione favorevole alla sua realizzazione".