Borsa: Europa in rialzo, Milano +1,3%

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Si confermano positive le Borse europee a fine mattinata a partire da Milano (+1,3%), seguita da Parigi (+1%), Francoforte e Londra (+0,0,85% entrambe), mentre azzera il rialzo Madrid, che si porta in parità. Positivi i futures Usa in attesa delle richieste settimanali di mutui e dei verbali dell'ultimo Fomc della Fed. Acquisti sul settore dell'auto con le misure stimolo previste in Cina per risvegliare il mercato: corrono Fca (+3,62%), che sta chiudendo anche un contenzioso negli Usa sulle emissioni di alcuni motori diesel, Ferrari (+3,44%), Porsche (+3,48%), titolare di oltre il 52% di Volkswagen (+2,9%), e Daimler (+3,24%). Il calo dello spread a 264 punti favorisce Banco Bpm (+1,66%) e Unicredit (+1,34%), che ha emesso un nuovo bond da 3 miliardi di dollari, con ordini per quasi 8 miliardi.