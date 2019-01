Astaldi, ok prestito Fortress,titolo su

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Astaldi ha ricevuto l'autorizzazione dal Tribunale di Roma a sottoscrivere con Fortress Investment un finanziamento ponte da 75 milioni di euro per il mantenimento della continuità aziendale fino alla scadenza del termine per il deposito della proposta concordataria definitiva, a febbraio. Il finanziamento garantisce l'operatività delle commesse, per tornare ad un flusso di cassa positivo. Il titolo, in Borsa, corre (+7,68% a 0,54 euro) dopo l'ufficializzazione, spinto però fin dalla prima mattina dalle indiscrezioni sull'arrivo del via libera del Tribunale. Al prestito ponte da 75 milioni potrebbe seguirne un secondo da 125 milioni.