Borsa: Milano frena (+0,09%) con banche

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Giravolta di Piazza Affari con il Ftse Mib che cambia basso, si appiattisce (+0,07%) e scende sotto i 19mila punti (18.947). Ad innescare la retromarcia le vendite sui bancari mentre Carige, i cui titoli sono sospesi, avvia la due diligence sui crediti deteriorati ed è pronta a richiedere la garanzia statale per i bond. Le vendite piegano Bper (-1,32%), Ubi (-1,14%) e Unicredit (-1,37%), quest'ultima indicata come uno dei possibili partner per l'istituto ligure.

Tra gli altri prosegue la discesa di Italgas, maglia nera (-2,08%) del listino principale. Di contro resta l'evidenza di Prysmian (+1,335), sebbene si sia assottigliato il rialzo dell'avvio. Si confermano poi gli acquisti su Atlantia (+2,03%), Amplifon (+1,68%), Juventus (+1,56%) e Leonardo (+1,23%). Lo spread tra btp e bund resta più o meno stabile (268 punti) con il rendimento del decennale italiano fermo al 2,91%.