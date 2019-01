Borsa:Milano chiude in rialzo e guida Ue

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - La Borsa di Milano (+0,6%) archivia la seduta in rialzo, in controtendenza rispetto agli altri listini europei. Piazza Affari, sostenuta dal rialzo di Stm (+3,9%) e delle banche, sembra risentire ancora del clima positiva per la ripresa del dialogo tra Usa e Cina sul tema e dei dazi senza avere timori per il futuro della crescita globale. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedesco che chiude a 268 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,90%.

Tra le banche si mettono in mostra Unicredit (+2,6%), Ubi (+1,9%) e Intesa (+1,7%). In positivo il comparto dell'auto dove svetta Ferrari (+2,1%), con Mattia Binotto che diventa team principal della scuderia di Maranello. Bene anche Fca (+0,7%) e Cnh (+0,1%). In ordine sparso i titoli legali al petrolio dopo l'aumento del prezzo del greggio. In positivo Saipem (+2,4%), Tenaris (+1,6%) e Italgas (+0,8%) mentre chiudono in calo Eni (-0,8%) e Snam (-0,6%). Giù anche Pirelli e Campari (-0,9%) e Tim (-0,4%).