Mediaset cede in Borsa su Morgan Stanley

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - Giornata pesante per Mediaset in Piazza Affari: il titolo, sotto le vendite per tutta la seduta, ha chiuso in calo del 2% a 2,7 euro mentre il listino generale è salito di oltre il 3%.

A pesare soprattutto il report negativo di Morgan Stanley sul settore europeo, nel quale gli analisti del gruppo statunitense hanno abbassato il prezzo obiettivo del Biscione. Gli operatori hanno guardato parzialmente anche alle nuove ipotesi di un complicatissimo progetto di 'buy back' completo su Mediaset Espana (che ha chiuso in rialzo di un punto e mezzo a Madrid) come teorico primo passo dell'annunciata partnership con altri media del continente.