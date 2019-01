Borsa Milano (+1,8%) migliore in Europa

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - Piazza Affari continua a salire (+1,8%) ed è la migliore fra le Borse europee, tutte in positivo sulla scia del dialogo fra Usa e Cina in tema di dazi, con un nuovo incontro in programma lunedì a Pechino. Lo spread è a 264 punti, in calo dall'apertura a 267 punti. A Milano continua a svettare Saipem, che sale del 4%, seguita da due titoli della 'galassia Agnelli', Fca e Cnh, entrambi in crescita del 3%. Bene anche Diosorin (+2,9%). Seguono le grandi banche: Unicredit (+3,4%) e Intesa (+3,2%). In salita anche Stm (+1%), dopo il crollo di ieri (-11%) per il 'caso Apple'. In perdita Juventus (-1,4%), Amplifon (-0,7%) e Italgas (-0,35%).