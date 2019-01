Borsa: Europa chiude debole

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - Le Borse europee chiudono deboli, dopo una seduta perennemente in territorio negativo. I listini del Vecchio continente, dopo aver ridotto le perdite con il recupero di Wall Street, risentono dei timori per la crescita della Cina e di quella mondiale. Si guarda anche alla situazione nel Regno Unito alle prese con l'accordo per la Brexit ed alle tensioni commerciali tra Usa e Cina. L'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,1357 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. In positivo Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,46%), piatta Londra (+0,09%) mentre è in controtendenza Parigi (-0,87%).