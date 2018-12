Reddito di cittadinanza da aprile, scatta mese successivo alla domanda

Il reddito di cittadinanza sarà istituito "a decorrere dal mese di aprile 2019" e il sostegno decorrerà "dal mese successivo a quello della richiesta". Lo prevede una bozza della misura che l'ANSA ha potuto visionare, nella quale si prevede anche l'istituzione della pensione di cittadinanza. Si potrà beneficiare del nuovo sostegno al reddito "per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi" rinnovabile "previa sospensione dell'erogazione per un mese prima di ciascun rinnovo". A fronte di circa 1,8 milioni di famiglie che vivono sotto la soglia di povertà, la platea con i requisiti per accedere a reddito e pensione di cittadinanza, come si legge in una prima bozza di relazione tecnica, sarebbe di oltre 1 milione e 375mila nuclei familiari, compresi quelli di stranieri se residenti da almeno 5 anni e in possesso di permesso di soggiorno. I calcoli sono stati fatti partendo dalle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini Isee relativi al 2017. I costi si attestano a 6,1 miliardi nel 2019 (tenendo conto della partenza ad aprile e considerando una adesione al 90%), che salgono a 7,8 miliardi nel 2020, a circa 8 miliardi nel 2021 per poi stabilizzarsi a 7,8 miliardi dal 2022.

Con il reddito arriverà anche la pensione di cittadinanza, che sarà erogata a chi ha più di 65 anni e solo se parte di un nucleo familiare tutto over 65. Lo prevede una prima bozza delle due misure, in cui si precisa che oltre a un valore Isee sotto i 9.360 euro bisogna anche non avere redditi familiari oltre i 7.560 euro (elevati comunque a 9.360 euro se si vive in affitto). Nel caso dei pensionati, il supporto massimo è sempre di 780 euro al mese suddiviso in una integrazione al reddito fino a 7.560 euro l'anno (630 euro al mese) e una integrazione per l'affitto o per il mutuo che si ferma a 1.800 euro l'anno (150 euro al mese).

Tutti i componenti della famiglia in età lavorativa dovranno rispettare gli obblighi "connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza. Lo prevede una prima bozza della misura, nella quale si precisa appunto che sarà tutta la famiglia ad essere coinvolta nei due percorsi possibili, "Patto di inclusione sociale" o "Patto per il lavoro", salvo chi ha compiti di cura di bimbi piccoli (entro i 3 anni) o disabili. Insieme alla domanda, si legge sempre nella bozza, il richiedente dovrà dare immediata disponibilità al lavoro e successivamente saranno individuati gli altri componenti del nucleo "tenuti a rispettare gli obblighi connessi alla fruizione" del reddito. Nei trenta giorni successivi al riconoscimento del beneficio ci sarà la convocazione (per ora si parla di centri per l'impiego o servizi sociali del Comune, ma, stando agli annunci, dovrebbero essere coinvolti anche le agenzie per il lavoro private) e la valutazione "dei bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti", individuando "i componenti del nucleo familiare tenuti, oltre al richiedente" che dovranno rispettare alcuni obblighi, a partire da quello di "accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue", e a dare disponibilità di un "massimo di otto ore settimanali" da dedicare a progetti "gestiti dai comuni, utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni", pena la "perdita del beneficio per l'intero nucleo familiare". Tra gli altri impegni che deve sottoscrivere chi riceve il reddito di cittadinanza, quello di "collaborare" con chi deve definire "il bilancio delle competenze" per la definizione del Patto per il lavoro, svolgere "ricerca attiva del lavoro", consultare "periodicamente l'apposita piattaforma digitale", accettare "di essere avviato a corsi di formazione e riqualificazione professionale", sostenere "colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione".

Non solo un'Isee complessiva entro i 9.360 euro, ma anche un reddito familiare che non superi i 6mila euro (per un single) elevati in base alla composizione del nucleo familiare fino a un massimo di 12.600 euro. Sono alcuni dei 'paletti' previsti in una prima bozza del reddito di cittadinanza, che dovrebbe confluire in un unico decreto da varare a metà gennaio insieme ai dettagli per l'uscita anticipata per la pensione con 'Quota 100'. Altro paletto un valore del patrimonio immobiliare non oltre i 30mila euro, sempre ai fini Isee, e mobiliare non oltre i 6mila euro, elevati fino a 10mila euro per un nucleo di tre persone, e di ulteriori 1000 euro per ogni figlio successivo al secondo, più altri 5mila euro per ogni componente con disabilità. Non ci devono poi essere intestatari di auto nuove (immatricolate nei sei mesi precedenti la domanda) o di grossa cilindrata (sopra i 1600 cc), moto sopra i 250 cc e barche. Il sostegno non andrà nemmeno ai nuclei in cui siano presenti disoccupati per dimissioni volontarie.