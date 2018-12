Il primo gennaio l'euro compie 20 anni

L'euro compie vent'anni domani, nonostante crisi e attacchi a cui è stato sottoposto. Creato formalmente il primo gennaio 1999, quando 11 Paesi Ue tra cui l'Italia hanno lanciato la moneta comune europea, oggi è adottato da 19 stati membri e fa parte della vita quotidiana di 340 milioni di europei. Circa 60 Paesi nel mondo hanno legato in un modo o nell'altro loro valuta nazionale all'euro.

"Vent'anni dopo, sono convinto che quella fu la firma più importante che io abbia fatto", perché "l'euro è diventato un simbolo di unità, sovranità e stabilità", ha ricordato il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, unico uomo politico ancora attivo che firmò il Trattato di Maastricht con cui di fatto si gettarono le basi per l'euro. Ora, sottolinea il presidente della Bce Mario Draghi, "c'è una generazione che non conosce altra moneta nazionale" che l'euro: l'Eurotower "ha rispettato il suo impegno principale di mantenere la stabilità dei prezzi" e ha "anche contribuito al benessere". Ma, avverte il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, "il lavoro non è ancora finito".