Borsa, Milano chiude a +1,44% con banche

Piazza Affari ha chiuso l'ultima seduta dell'anno con un rialzo dell'1,44% a 18.324 punti, che si traduce però in un calo del 16,15% rispetto al valore dello scorso 2 gennaio. Scambi al lumicino per 1,6 miliardi di euro di controvalore, contro i 2 della vigilia e i 2,7 miliardi dello scorso 21 dicembre. Lo spread a 250,4 punti, nell'ultimo giorno di acquisti di titoli da parte della Bce, ha favorito i bancari Banco Bpm (+4,19%), Ubi Banca (+3,26%), Unicredit (+3,11%) e Intesa (+1,61%). Più cauta Mps (+0,74%), alle prese con cause giudiziarie per 1,48 miliardi, mentre ha fatto il botto Carige (+15,39%), in una sorta di canto del cigno di fine anno, dopo il mancato aumento da 400 milioni e con i vertici e il principale azionista in Bce per sbloccare la situazione.