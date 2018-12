Borsa: Milano +1,6%, da inizio anno -16%

Piazza Affari si conferma positiva (+1,61%) a metà dell'ultima seduta dell'anno, ma si conferma in calo di oltre il 16% dallo scorso 2 gennaio. Con il divario tra Btp e Bund tedeschi in calo a 248,6 punti, nell'ultimo giorno di acquisti di titoli da parte della Bce, chiusa per festività lunedì prossimo, corrono i bancari Banco Bpm (+5,56%), Ubi Banca (+4,65%), Unicredit (+2,72%), Intesa (+2,68%) ed Mps (+2,09%).

In luce Carige (+15%) dopo il tracollo della vigilia per lo stop all'aumento di capitale dello scorso 22 dicembre. Ieri la Bce ha incontrato i vertici della Banca le due membri della famiglia Malacalza, primo azionista, accompagnati dai rispettivi legali per sbloccare la situazione.