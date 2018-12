Borsa: Europa,finale positivo,Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Le Borse europee resistono nel finale all'inversione di rotta di Wall Street e si preparano a chiudere in rialzo l'ultima seduta dell'anno per Francoforte (+1,71%), Zurigo (+2,58%) e Milano (+1,1%), mentre Londra (+2,19%), Parigi (+1,8%) e le altre piazze del circuito Euronext saranno aperte per mezza giornata anche lunedì prossimo 31 dicembre, al pari di Wall Street.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sotto i 250 punti nell'ultimo giorno di acquisto di titoli da parte della Bce spinge a Piazza Affari i bancari Banco Bpm (+3,48%), Ubi (+2,49%) e Unicredit (+2,64%). Rimbalza Carige (+15,38% a 0,15 centesimi) dopo l'ennesimo crollo della vigilia a seguito del mancato voto in assemblea sull'aumento di capitale da 400 milioni, che ha costretto il vertice e il primo azionista Malacalza a recarsi a Francoforte per un confronto con la Bce.