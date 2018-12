Borsa: Europa su di giri, Milano +1,65%

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Borse europee su di giri dopo l'avvio positivo degli scambi Usa. La migliore è Londra (+2,35%), seguita da Parigi (+2,03%), Francoforte e Madrid (+1,7% entrambe), mentre Milano (+1,65%) è ultima. Lo spread in aumento a 248,8 punti, ma sotto a quota 250, favorisce, nell'ultimo giorno di acquisto di titoli da parte della Bce, i bancari Banco Bpm (+4,39%), Ubi (+2,98%) e Unicredit (+2%).

Voglia di riscatto per Carige (+23,8% a 0,16 centesimi) dopo l'ennesimo crollo della vigilia a seguito del mancato voto in assemblea sull'aumento di capitale da 400 milioni, che ha costretto il vertice e il primo azionista Malacalza a recarsi a Francoforte per un confronto con la Bce. In luce il produttore tedesco di wafer in silicio Siltronic (+5,52%), spinto dalle prospettive del settore, che favoriscono anche Stm (+2,7%). Il greggio sopra i 45 dollari al barile spinge l'ingegneria petrolifera con Subsea7 (+5%) e Saipem (+4,89%), mentre in campo bancario svettano Commerzbank (+4,42%), Ubs (+4,1%) e Natixis (+4%).