Borsa: Europa rimbalza dopo ieri

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Le Borse europee recuperano le perdite di ieri, complice anche la chiusura positiva dei listini Usa. A Londra il Ftse 100 guadagna l'1,35%, a Parigi il Cac 40 l'1,37% e a Francoforte il Dax è in rialzo dell'1,45%. Milano sale dell'1,26%. In quello che per molte piazze è l'ultimo giorno di contrattazioni dell'anno, e con Londra e Parigi che lunedì osserveranno chiusura anticipata. L'indice paneuropeo Stx Europ 600 guadagna l'1,2%, grazie soprattutto ai titolo dell'energia (+1,5%), grazie al rialzo del greggio, e dell'informatica (+1,5%), in scia al Nasdaq. A Londra spicca il balzo di Melrose (+4%), società che investe su imprese in difficoltà. A Parigi la parte del leone la fanno i tecnologici, con Stm che balza del 4% (a Milano +2,2%) e i servizi per il settore petrolifero di TechnipFMC del 3%. A Francoforte il titolo di Wirecard, che produce software e i sistemi di pagamento digitale, sale del 3%. Bene anche i semiconduttori di Infineon (+3%) e Deutsche bank (+2,3%).