Juventus:debutto sprint su Ftse Mib, +5%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Debutto sprint per Juventus (+5,71% a 1,11 euro) e Amplifon (+4,02% a 13,96 euro) sul paniere dell'indice Ftse Mib di Piazza Affari. I due titoli prendono da oggi il posto di Mediaset (+0,04%) e Banca Mediolanum (-3,49% a 4,92 euro). Per effetto della revisione dell'indice i nuovi componenti del paniere vengono automaticamente acquistati dai fondi Etf, che replicano la composizione e l'andamento degli indici di Borsa, che cedono invece i titoli che non ne fanno più parte. L'appartenenza ad un paniere di Borsa piuttosto che a un altro condiziona anche gli acquisti dei grandi fondi di investimento e determina movimenti anomali per i titoli interessati. Fanno parte della riserva del paniere Ftse Mib, oltre alle fuoriuscite Mediaset e Mediolanum, anche Hera e Cerved Group.