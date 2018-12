Borsa: Europa peggiora, Milano -1,4%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Frenano le borse europee dopo il Bollettino Economico della Bce, preoccupata per le prospettive del debito dell'Eurozona ed in particolare dell'Italia, che con la manovra "violerebbe gli impegni presi nell'ambito del Patto di stabilità e crescita". Francoforte (-1,6%) e Milano (-1,36%) sono le peggiori, più caute Madrid (-0,35%) e soprattutto Parigi (+0,03%), che si mantiene in parità. Negativi i futures su Wall Street in attesa delle richieste settimanali di mutui e della fiducia dei consumatori in dicembre, prevista in calo. Le vendite si concentrano poi sugli automobilistici Ferrari (-3,2%), dopo l'addio del fondo Hartford, Fca (-4% teorico), sospesa al ribasso e Volkswagen (-2,88%), tiene invece Peugeot (+0,36%). Deboli i telefonici Tim (-2,88%) e Bt (-2,1%), positivi i bancari Rbs (+1,84%), Sabadell (+1,13%), CaixaBank e Sabadell (+1,2% entrambe) a differenza di Bper (-2%), Mps (-4%), con lo spread a 261, e Carige (-12,5%), dopo il mancato aumento di capitale sabato scorso in assemblea.