Borsa: Europa giù, Milano -1,6%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Rallentano ulteriormente le principali borse europee, con i futures Usa in calo in attesa delle richieste dei sussidi di disoccupazione Usa, mentre dal Bollettino Economico della Bce è emersa la preoccupazione per le prospettive del debito dell'Eurozona ed in particolare dell'Italia, che con la manovra "violerebbe gli impegni presi nell'ambito del Patto di stabilità e crescita". Francoforte (-2,2%) è la peggiore, preceduta da Milano (-1,6%) e Madrid (-1,13%), mentre anche Parigi (-0,49%) gira in negativo. Sotto pressione gli automobilistici Ferrari (-3,8%), dopo l'addio del fondo Hartford, Fca (-3,3%), congelata anche al ribasso, e Volkswagen (-3,1%), mentre resiste Peugeot (+0,3%). Deboli i telefonici Tim (-4%) e Bt (-3,5%), mentre in campo bancario segnano il passo Commerzbank (-3%), Banco Bpm (-2,39%), Santander (-1,64%) e Unicredit (-2%).