Borsa:Europa, Parigi amplia calo (-1,2%)

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Amplia il calo la borsa di Parigi (-1,27%), tra le poche aperte oggi, quando manca poco meno di mezz'ora alla chiusura anticipata pre-natalizia. Debole anche Madrid (-0,85%), più cauta Londra (-0,57%), la cui campanella finale suona tra pochi minuti. Girano in negativo i futures su Wall Street, attiva anch'essa per metà seduta, in attesa di un rallentamento dell'indice della Fed di Chicago sull'attività economica americana. Segno meno a Parigi per Lvmh (-3,29%), in linea con gli altri titoli del comparto, da Kering (-2,5%) a Sainsbury (-2,1%) e Tesco (-2,2%), su timori di minori consumi nel 2019. Il calo delle vendite di auto in Europa penalizza Peugeot (-2%) e in parte Renault (-0,62%). Sotto pressione a Londra la multiutility Severn Trent (-3,39%), il colosso delle crociere Carnival (-2,75%) e Bt (-2,83%) insieme a Telefonica (-1,72% a Madrid). Giù i bancari Sabadell (-2,55%), SocGen (-2,15%), Credit Agricole (-2%) ed Hsbc (-1,75%).