Borsa:Asia a ranghi ridotti,Tokyo chiusa

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Borse a ranghi ridotti in Asia e Pacifico, con Tokyo chiusa per festeggiare il compleanno dell'Imperatore, Sidney (+0,48%) in chiusura anticipata per la vigilia di Natale, festeggiata da Giakarta, chiusa dallo scorso 21 dicembre. Lieve rialzo per Shanghai (+0,43%) e simmetrico calo per Seul (-0,31%), mentre Hong Kong (-0,4%) è ancora aperta, ma anticipa la chiusura, a differenza di Mumbai (-0,05%) che segue l'orario consueto. Negativi i futures sull'Europa, dove sono aperte solo Parigi, Amsterdam, Madrid e Lisbona, con chiusura anticipata alle 14, mentre Londra si ferma un'ora e mezza prima. Seduta abbreviata anche per New York, i cui futures sono in rialzo. In arrivo, a borse europee ormai chiuse, l'indice Fed di Chicago, che misura l'attività economica americana. Apertura parziale anche per i mercati dei titoli di stato, limitati solo alle borse oggi in esercizio.